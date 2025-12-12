أظهرت محاضر الحصر العددي في لجنتي مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات وجود تقارب بين المرشحين، ما يعزّز مؤشرات التوجه إلى جولة إعادة في دائرة العمرانية والطالبية.

وبحسب محاضر الفرز، بلغ إجمالي الأصوات الصحيحة في اللجنتين 1154 صوتًا، وجاء ترتيب أعلى المرشحين وفق مجموع ما حصلوا عليه من أصوات كالتالي:

محمد علي عبد الحميد: 306 أصوات

جرجس لاوندي: 293 صوتًا

محمود لملوم: 229 صوتًا

السيد زغلول: 141 صوتًا

إبراهيم العجمي: 79 صوتًا

ويُذكر أن الجولة السابقة في دائرة العمرانية والطالبية–التي تم إلغاؤها بحكم قضائي– كانت قد أسفرت عن جولة إعادة بين أربعة مرشحين على مقعدين، هم: جرجس لاوندي، محمود لملوم، محمد علي عبد الحميد، وإبراهيم العجمي. وتشير الأرقام المبدئية الحالية إلى أن السيد زغلول بات الأقرب للحلول محل العجمي في سباق الإعادة، وذلك مع استمرار فرز باقي اللجان.