شهود: إصابة 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية في واسط العراقية

أفاد شهود عيان بالعراق، اليوم الاثنين، بإصابة نحو 40 من المتظاهرين والقوات الأمنية بعد مصادمات بينهما في شوارع مدينة الكوت مركز محافظة واسط -170كم جنوب شرقي بغداد-.

وقال الشهود لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مصادمات بين القوات الأمنية ومتظاهرين في شارع الهورة وساحة الكوت اندلعت اليوم استخدمت القوات الأمنية خلالها الغازات المسيلة للدموع، فيما استخدم المتظاهرون الحجارة، ما أسفر -في حصيلة أولية- عن إصابة 40 من الطرفين بجروح وحالات اختناق.

وذكر الشهود أن المتظاهرين أحرقوا الإطارات وقطعوا الشوارع، وسط هتافات تندد بعنف القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين.

وأكد الشهود أن محافظة واسط تشهد إضرابا عن الدوام في الجامعات والمدارس الثانوية، وعدد من الدوائر الحكومية للمطالبة بالشروع في تشكيل حكومة جديدة ونبذ العنف.