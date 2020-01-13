عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو للقطات من داخل قاعدة عين الأسد بالعراق، والتي كانت تستضيف القوات الأمريكية، بعد القصف الإيراني لها.

وأظهر الفيديو، حطامًا شديدًا في القاعدة، ويتجول بداخلها بعض الجنود، والتي استهدفها الحرس الثوري الإيراني ردًا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وفاجأت إيران، العالم، فجر الأربعاء الماضي، بقصف صاروخي للقاعدة، وذلك انتقامًا لعملية قامت بها واشنطن قتلت من خلالها سليماني وأبو مهدي المهندس نائب الحشد الشعبي، من خلال طائرة مسيرة منذ 10 أيام.

وأكدت الولايات المتحدة، أنه لم يتم قتل أو إصابة أي جندي أمريكي في الهجوم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد زار تلك القاعدة في ديسمبر 2018، في أول زيارة رئاسية للقوات في المنطقة.