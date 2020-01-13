عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد حديث الرئيس السوري، بشار الأسد، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارتهما إلى الكنيسة المريمية الأرثوذوكسية في العاصمة السورية.

وتحدث الرئيسان عن بولس الرسول، الذي يعتبر أنه اعتنق المسيحية عند بوابة دمشق؛ حيث تقول رواية العهد الجديد إن بولس أصيب بالعمى وهو في الطريق إلى دمشق بسبب «نور من السماء»، وعندئذ ظهر له المسيح، ووجهه بالذهاب عبر مسار قويم إلى بيت أسقف لكي يعود إليه البصر.

وخلال بحثهما هذه الأسطورة المسيحية، قال الأسد مازحًا: «إذا سلك ترامب هذا الطريق سيكون كل شيء معه أيضًا على ما يرام».

من جانبه، اعتبر بوتين أن ترامب «سيقوّم سلوكه» حال فعل ذلك، متوجهًا إلى الأسد بمقترح: «دعه، هو سيأتي».

ورد الأسد على هذا المقترح بالإعراب عن استعداده لدعوة ترامب إلى دمشق، ليقول بوتين: «سأنقل إليه هذا الكلام».