الشناوي أم شوبير في نهائي أفريقيا؟ رد جديد من الأهلي حول السؤال الشائك

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يبقى الجدل مثارا حول الحارس الأساسي الذي سيحمي عرين الأهلي خلال مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قال عقب إقصاء مازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي إن الوقت مبكر لحسم هذا القرار خاصة أن مصطفى شوبير يؤدي بشكل جيد، ومحمد الشناوي سيعود للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة في الكتف أبعدته منذ يناير الماضي.

وفي هذا الصدد سئل سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن الأقرب لحراسة مرمى الفريق، أو رأيه من الأنسب للمشاركة في اللقاء المرتقب، ليجيب قائلا "كل اللاعبين مميزون".

وأضاف شلبي عبر قناة صدى البلد "في الأهلي لكل مسؤول ملتزم باختصاصه، وهذا ما يميز إدارة الأهلي".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي تصريحاته "نحن في ظهر جميع اللاعبين لكي يحالفنا التوفيق خاصة أنه تنتظرنا مباراة صعبة في النهائي أمام فريق له احترامه وتقديره وتاريخ عريق في القارة".