محمود عباس: أمريكا هي الدولة الوحيدة التي يمكنها وقف هجوم إسرائيل على رفح

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي يمكنها وقف الهجوم المحتمل من إسرائيل على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، ووصف هذا الهجوم المحتمل بأنه "أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني" إذا حدث.

وطالب عباس، خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالتدخل لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الهجوم الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من المعاناة للمدنيين النازحين في رفح بسبب القصف الإسرائيلي في مناطق أخرى، وفقا لإذاعة مونت كارلو الدولية.

وشدد عباس، على أهمية وقف العنف في غزة وتوفير المساعدات الإنسانية لسكانها وتجنب تهجيرهم، محذرا من حدوث كارثة جديدة إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

من جانب آخر، وفي حصيلة جديدة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، استشهاد 34454 فلسطينيا وإصابة 77575 في العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.