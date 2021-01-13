 زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز «قوة الردع النووية» لبلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز «قوة الردع النووية» لبلاده

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 2:51 ص

دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى تعزيز القدرات النووية لبلاده وذلك في ختام مؤتمر نادر للحزب الحاكم، حسبما ذكر تقرير إعلامي رسمي اليوم الأربعاء.

وتعهد كيم بذلك في جلسة اليوم الأخير للمؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم في بيونج يانج، وفقا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية.

وقال كيم: "بينما نعزز قوة ردع الحرب النووية، نحتاج إلى بذل كل ما في وسعنا لبناء أقوى قدرات عسكرية".

وأعلنت كوريا الشمالية أيضا أنها ستعقد جلسة لمجلس الشعب الأعلى في بيونج يانج يوم الأحد لمناقشة ما تم طرحه خلال مؤتمر الحزب، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

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