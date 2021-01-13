ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 2ر8 مليون حتى صباح اليوم، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفع عدد الوفيات في البرازيل إلى 204690 وفاة، بينما تعافى 28ر7 مليون من كوفيد -19، بعد مرور نحو 46 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.

وتعتزم السلطات البرازيلية إجراء أول عملية تطعيم في البلاد في قصر "بلانالتو" الرئاسي حسبما ذكرت صحيفة "استادو دي ساوباولو" دون تحديد مصدر المعلومات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح هو تطعيم شخص مسن وأحد العاملين في المجال الصحي.

وقالت الرئاسة للصحيفة إنه لا يوجد حفل مخطط لكن الأمر قيد المناقشة في وزارة الصحة بموافقة الوزير ادواردو بازويلو.