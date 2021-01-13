 بعد براءتها.. جامعة القاهرة تسمح لحنين حسام فتاة تيك توك باستكمال دراستها - بوابة الشروق
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بعد براءتها.. جامعة القاهرة تسمح لحنين حسام فتاة تيك توك باستكمال دراستها

عمر فارس
نشر في: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 يناير 2021 - 3:35 م

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن الطالبة حنين حسام المقيدة بكلية الآثار ستعود لاستكمال الدراسة وأداء الامتحانات بعد صدور الحكم بالبراءة وإلغاء الحبس الصادر بحقها.

وأوضح علم الدين، أن الطالبة لم يتم فصلها من الجامعة العام الماضي، ولم تمنع قبل ذلك من أداء الامتحانات، ولكن تم تحويلها للتحقيق.

وأضاف أن رئيس جامعة القاهرة رفض فصل الطالبة حنين حسام أو منعها من أداء الامتحانات، بعد صدور قرار الاتهام لها، حيث أن قرار التحويل للتحقيق ليس معناه المنع من الامتحانات ولكن هو لاستبيان الحقيقة.

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