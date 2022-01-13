أحمد فتحي يوجه رسال لأكرم توفيق بعد إصابته بـ الرباط الصليبي

أكد أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، دعمه للظهير الأيمن أكرم توفيق بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا، في مستهل مشوار الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية عبر "إم بي سي مصر": "أكرم توفيق يتميز بالرجولة وأحبه، وكنت دائمًا أتحدث معه لأنه لاعب مجتهد وتدريبه مثل المباراة ويشبهني بعض الشيء".

وأضاف: "نصحيتي لـ أكرم توفيق ألا يتعجل العودة، ولا يفعل مثلي عندما أجريت 5 عمليات وتر أكيليس و4 في غضروف الركبة، كنت دائمًا أتعجل في العودة".

وواصل: "عمر كمال عبد الواحد هو بديل أكرم توفيق في منتخب مصر".

واختتم معلقًا على تصريح محمد صلاح بأن منتخب مصر ليست المرشح الأول: "وارد أنه يفكر في إبعاد الضغوط عن اللاعبين، مازال هناك مواجهتين أمام غينيا والسودان، اللاعبون قادرون على تحقيق الفوز وتقديم أداء أفضل".

وتعرض المنتخب المصري للهزيمة أمام نيجيريا، على ملعب ، بهدف دون رد، في لقاء لم يقدم به لاعبو الفراعنة الأداء المنتظر منهم بافتتاح البطولة.

ومن المنتظر أن يستأنف منتخب مصر مبارياته في كأس الأمم الإفريقية، يوم السبت القادم، حيث يلاقي في تمام الساعة التاسعة مساء منتخب غينيا بيساو، ضمن مباريات المرحلة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.