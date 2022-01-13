قناة اقرأ تجري أكثر من ١٠٠ لقاء تليفزيوني خلال تغطية منتدى شباب العالم

أجرت قناة اقرأ أكثر من ١٠٠ لقاء تليفزيوني خلال تغطيتها لفعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، المقام بمدينة شرم الشيخ.

وتمكنت القناة من إجراء لقاءات خاصة مع السفير جاريث بايلي السفير الإنجليزي بمصر، والسفير الإسباني في مصر رامون كساريس، بالإضافة إلى لقاءات مع القائمين على تنظيم المنتدى، ومجموعة كبيرة من الشباب المشاركين.

ووثقت القناة العديد من ندوات وفعاليات المنتدى، والتي تتحدث عن جائحة كورونا وعن مشروع حياة كريمة، والتطور في الحياة الاقتصادية بمصر، ومن المقرر بثها قريبا على شاشة القناة.

يذكر أن منتدى شباب العالم، أقيم برعاية وحضور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وناقش خلال جلساته العديد من الملفات الهامة منها جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها، والتغييرات المناخية، مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي، السلم والأمن العالمي وإعادة الإعمار، مستقبل الرعاية الصحية والسلوكية والنفسية في عالم ما بعد كورونا، بناء عالم آمن وشامل للمرأة، إعلاء القيم الإنسانية وصناعة الفن والإبداع.