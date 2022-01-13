وزير المالية: فقدنا 400 مليار جنيه خلال عامين بسبب فيروس كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة الفترة المقبلة.

وأشار، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن الضرائب بكافة أنواعها والجمارك تمثل من 70 إلى 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مضيفا: «حياة كريمة مشروع قومي وإحنا معاه للآخر، كونه سيغير في معدلات الفقر».

وأضاف: «فقدنا 400 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، فضلا عن إنفاق ما يقرب من 150 مليار إلى 200 مليار إضافية بسبب الأزمة ذاتها».

وأشاد وزير المالية بمنظومة التأمين الشامل «طبق في بورسعيد، وسيستكمل في الأقصر، برنامج طموح وسيساهم في تقليل معدلات الفقر، المواطن سيجري العملية بـ 300 جنيه كحد أقصى»، موضحا أن معدل الفقر انخفض إلى 29%.