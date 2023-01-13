تحرير 24 محضرا للمخابز بشبراخيت

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، بإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين بناحية مركز شبراخيت.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 24 محضر متنوعين فى مجال المخابز على النحو التالي:

ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر، و5 مخابز قاموا بالتصرف في كمية من الدقيق قدرها 93 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه عن طريق بيعهم بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و7 مخابز قامت بانتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد.

كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز.

كانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة على أبوزيد، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا؛ للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.