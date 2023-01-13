أستانا: روسيا وافقت على توريد 300 ألف طن من نفط كازاخستان إلى ألمانيا في 2023

تلقت شركة نقل النفط الكازاخستانية، كاز ترانس أويل، يوم الجمعة، تأكيدا من وزارة الطاقة الروسية بالموافقة على عبور 300 ألف طن من نفط كازاخستان في الربع الأول من عام 2023، من خلال خطوط أنابيب شركة الطاقة الروسية، ترانس نفط، إلى ألمانيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء كازانفورم الكازاخية.

وتتم عملية عبور النفط في إطار الاتفاق المبرم بين الحكومة الكازاخية والروسية في 7 حزيران/يونيه 2002.

ووفقا للخدمة الصحفية للشركة، فإن هذا مدرج في الجدول الزمني لعبور النفط لدول رابطة الدول المستقلة عبر أراضي روسيا عبر نظام خطوط أنابيب النفط الرئيسية الذي وافقت عليه وزارة الطاقة الروسية.

وأفادت تقارير سابقة بأن روسيا مستعدة لدعم عبور النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا.

كان وزير الطاقة الكازخستاني بولات أكشولاكوف قد صرح ، في 11 كانون الثاني/يناير الجاري إن كازاخستان قد تصدر ما يصل إلى 6 ملايين طن من النفط سنويا.