تحرك جديد من الهلال السعودي للتعاقد مع ميسي

قالت بعض التقارير الصحفية السعودية، إن فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي سافر أمس الخميس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك من أجل التفاوض مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في التعاقد مع ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن رئيس نادي الهلال وصل إلى باريس، أمس الخميس، وذلك من أجل التفاوض مع ليونيل ميسي.

وأضافت الصحيفة السعودية أن فهد بن نافل يتواجد حاليًا في باريس، وذلك لمحاولة إقناع النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف القادم.

وأتمت صحيفة الرياضية أن إدارة الهلال تسعى للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسوة بالقطب العاصمي الآخر النصر الذي نجح في التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

يُذكر أن عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان سينتهي في صيف 2023، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة القادمة.