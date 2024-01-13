مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: رفع الحد الأدنى للأجور متوقع قبل شهر رمضان

علق الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني عن حزب مستقبل وطن، على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن التوجيه الرئاسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين؛ يؤكد اهتمام وشعور الرئيس بمختلف فئات وطبقات الشعب المصري في ظل تأثيرات التضخم وارتفاع مستوى الأسعار.

وأضاف أن التوجيه يتضمن إجراء مراجعة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الأجور والمعاشات؛ بهدف زيادة مستوى الدخل، متوقعا بدء تطبيق القرار في غضون شهرين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، لا سيما أن رفع الأجور لا يتطلب ثمة تدخلات من البرلمان.

وأشار إلى إعلان الدكتور معيط وزير المالية عن طرح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل أمام الحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المشروع يشمل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص.