مسئول حوثي: أحدث ضربة أمريكية على اليمن لم تسفر عن سقوط قتلى

قال مسئول بجماعة الحوثي، اليوم السبت، إن أحدث هجوم بقيادة الولايات المتحدة ضد منشآت الجماعة في اليمن، لم تسفر عن سقوط قتلى أو جرحى أو وقوع أضرار مادية.



وذكر نصر الدين عامر نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثي في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية: "لم تسفر الضربة عن خسائر مادية أو بشرية".



وأضاف: "سيعاني الأمريكيون من تبعات العدوان. وسيأتي الرد بأسرع وقت ممكن".



وذكر الجيش الأمريكي أن الضربة التي شنها في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت استهدفت موقع رادار حوثيا وكانت بمثابة "إجراء متابعة على هدف عسكري محدد" مرتبط بالضربات التي تم شنها في اليوم السابق، وجاءت الضربة لخفض قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.



وتم شن الهجوم بصوريخ جوالة من طراز "توماهوك" من المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني". ولم تتوفر معلومات في البداية عن الأضرار أو القتلى والإصابات.



وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الضربة استهدفت قاعدة الديلمي في العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة. وذكر عامر أن القاعدة الجوية كانت خارج الخدمة بالفعل.