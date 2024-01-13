التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر انقلاب سيارته بالطريق الزراعي السريع في المنيا

قررت النيابة العامة بمركز المنيا، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب سيارته الخاصة، بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان" بمدينة المنيا أمام كلية الهندسة، بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان"، أمام كلية الهندسة، بمدينة المنيا.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب يدعى محمد مجدي محمد، 26 سنة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خريج كلية حاسبات ومعلومات و مقيم بمنطقة أرض سلطان، دائرة مركز المنيا.

وانتقلت على الفور فرق الإسعاف والشرطة والحماية المدنية، وتبين انقلاب سيارة ملاكي؛ نتيجة السرعة الزائدة.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث تسبب في إصابة الشاب بإصابات بالغة، أودت بحياته، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وإيداع الجثمان بمشرحة المستشفى وانتدبت النيابة مفتش صحة المركز لتوقيع الكشف الطبي وإصدار التقرير النهائي وتصريح دفن الجثمان.

وكشف تقرير مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة الاصطدام الشديد وانقلاب السيارة، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وطلبت النيابة تقرير مهندس فني من إدارة المرور عن حالة السيارة، قبل وقوع الحادث، ثم قررت التصريح بدفن الجثة.