مسئول عماني: إبادة الاحتلال لأكثر من 20 ألف فلسطيني لم تحرك ضمائر العالم الغربي الحر

وجه وكيل وزارة الخارجيّة العمانية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، انتقاداً للعالم الغربي فيما يتعلق بالحرب على غزة.



وقال الحارثي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إصابة بعض السفن التجارية حركت أسلحة وطائرات العالم الغربي (الحر)، بينما إبادة الاحتلال لأكثر من عشرين ألف فلسطيني لم تحرك ضمائرهم حتى لإصدار بيانات لوقف إطلاق النار».





