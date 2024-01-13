مسئول عماني: إبادة الاحتلال لأكثر من 20 ألف فلسطيني لم تحرك ضمائر العالم الغربي الحر

وجه وكيل وزارة الخارجيّة العمانية للشئون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، انتقاداً للعالم الغربي فيما يتعلق بالحرب على غزة.



وقال الحارثي، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «إصابة بعض السفن التجارية حركت أسلحة وطائرات العالم الغربي (الحر)، بينما إبادة الاحتلال لأكثر من عشرين ألف فلسطيني لم تحرك ضمائرهم حتى لإصدار بيانات لوقف إطلاق النار».





إصابة بعض السفن التجارية حركت أسلحة وطائرات العالم الغربي (الحر)،

بينما إبادة اسرائيل لأكثر من عشرين الف فلسطيني لم تحرك ضمائرهم حتى لاصدار بيانات لوقف إطلاق النار.



Hitting some commercial ships , mobilized the (free)West’s forces and Fighter jets, but massacring over 20000… — Khalifa Alharthy (@KhalifaAlharthy) January 13, 2024

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن القطاع يشهد مزيدًا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية، في اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم.



وأضاف في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح السبت، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».



ونوه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لافتًا إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.



وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفًا و317 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



ولفت إلى أن «جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ».



وأشار إلى أن «️الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطن في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا».