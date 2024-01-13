محافظ أسوان يتابع جهود وأنشطة فرع القومي للمرأة وتدريبات ريادة الأعمال

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة، ضمن فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية داخل القرى المدرجة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، استكمالاً لسلسلة تدريبات ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصادياً بقرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بمركزى أسوان ودراو.

وفى هذا الإطار، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان يتم استهداف مختلف قرى حياة كريمة، حيث تم تنفيذ تدريبات ريادة الأعمال استهدفت 125 متدربة من السيدات، وذلك داخل جمعيات تنمية المجتمع بالقرى المستهدفة، لافتة إلى أنه بالتوازى مع ذلك، تم استقبال ذوي الاحتياجات البصرية لقطار الشباب من محافظة الجيزة.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية لسكرتارية المرأة تحت عنوان "صحة أفضل للمرأة العاملة لتنمية المجتمع"، بمشاركة الدكتورة هدى سعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة قنا، وبحضور المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للزراعة والرى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء مجلس النقابة العامة من مختلف محافظات مصر.