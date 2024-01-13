مجلس السيادة السوداني: ما يدور في البلاد شأن داخلي ولن نتخلى عن حقنا السيادي

قال مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إن الحكومة تلقت دعوة من منظمة «إيجاد» لحضور قمة في العاصمة اليوغندية كمبالا بتاريخ 18 يناير 2024؛ لمناقشة مشكلة الصومال وما يدور في السودان.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت، أن الحكومة تعاطت بإيجابية مع كل المبادرات، وبشكل خاص جهود «إيجاد» في الوصول إلى سلام في السودان، إلا أن المنظمة لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع حميدتي.

وذكر أن «المنظمة لم تقدم تبريراً مقنعاً لإلغاء اللقاء الذي دعت له بتاريخ 28 ديسمبر 2024، بحجة أن قائد الدعم السريع لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، في الوقت الذي كان يقوم فيه بجولة لعدد من دول (إيجاد) في ذات التاريخ».

وأوضح أن «الحكومة السودانية ترى أنه ليس هنالك ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة».

وجدد التأكيد أن «ما يدور في السودان هو شأن داخلي، وأن استجابة السيادي الانتقالي للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقه السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين».