هيئة شئون الأسرى: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة خلال الساعات الماضية

قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم عدد من أفراد عائلات شهداء الخليل الذين ارتقوا يوم أمس.



وأضافت المؤسستان الفلسطينيتان في بيان لهما، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظتي: الخليل، وجنين، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين، والضرب المبرح بحق المعتقلين وعائلاتهم.



وأشارتا إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر 5835، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.



وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.



وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.