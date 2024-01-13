استمرار البحث عن جثة شاب غرق أثناء التقاط صورا في بحر الإسكندرية

تواصل قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع غواصين الخير بالإسكندرية، اليوم السبت، أعمال البحث عن الشاب "يوسف.ع"، 18 عامًا، طالب، مقيم في منطقة فكتوريا؛ إثر سقوطه في مياه البحر أمام شارع شعراوي، منطقة لوران، وذلك مع الهدوء النسبي لحركة الأمواج.



وتؤثر التقلبات الجوية الحادة التي تتعرض لها الإسكندرية على عمليات البحث، حيث ترتفع الأمواج إثر شدة الرياح؛ مما يحول دون قدرة الغطاسين على نزول البحر أغلب الأحيان، خاصة وأن منطقة الغرق صخرية.



ويواصل أفراد أسرة وأصدقاء الشاب التجمع في موقع الحادث، لمتابعة أعمال البحث عن جثته، حيث غرق بعد أن توجه إلى البحر ليلًا رفقة 3 من أصدقائه، ودخلوا في منافسة لالتقاط الصور، لكن اختل توازنه وجرفه التيار بفعل ارتفاع الأمواج.



وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بوقوع حالة غرق لشاب في منطقة غير مخصصة للسباحة شرقي المحافظة.



وبانتقال الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن الشاب سقط في البحر أثناء تواجده للتنزه رفقة أصدقائه، حيث سحبته الأمواج، ولم يتمكن من مجابهتها.



وذكرت الأسرة للشرطة، أن الشاب كان قد أنهى حضور عُرس أحد الأقارب، ثم غادر القاعة مع أصدقائه، وسقط أثناء وجوده على الصخور، إذ فقد السيطرة وجرفته المياه وابتلعته الأمواج جراء شدة الرياح.



وأعرب إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، عن أمله في العثور على جثمان الشاب الغريق بسرعة، خاصة مع صعوبة البحث في ظل عدم استقرار الأحوال الجوية، مما يعيق حركة فرق قوات الإنقاذ النهري، والغواصين المتطوعين، متوقعًا تحسنها الاثنين المقبل.



وتم تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



وتتعرض الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، ذات الرياح الشمالية الغربية، ومدتها 6 أيام، غالبًا ما تكون ممطرة بغزارة، وسط تلبد السماء بالسحب الركامية، بحسب جدول النوات البحرية التي تتعرض لها المحافظة الساحلية.