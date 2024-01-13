اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، ستة مواطنين بينهم طفل، وأشقاء، من شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية لمراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن وليد البستنجي في الخمسينيات من عمره، واستولت على دراجته النارية، بعد دهم وتفتيش منزله.



كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى، وفتشتها، تعود لكل من: نضال عبيات، وليث عبيات، ومحمد أبو فريحة، في منطقة واد شاهين في بيت لحم.