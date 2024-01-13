 حماس: قادة الاحتلال لم يحققوا أيًّا من أهدافهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: قادة الاحتلال لم يحققوا أيًّا من أهدافهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة

أحمد علاء
نشر في: السبت 13 يناير 2024 - 7:53 م | آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 7:53 م

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال يواصل لليوم التاسع والتسعين، عدوانه الهمجي وقصفه الوحشي وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة وفي الضفة الغربية ومدينة القدس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن قادة الاحتلال لم يحققوا أيًّا من أهدافهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، رغم جرائم الإبادة التي يرتكبها.

ولفت إلى استشهاد ما يزيد عن 30 ألف فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال خلال العدوان المستمر على غزة.

وتابع: «لم يفلح العدو النازي في كسر إرادة وصمود شعبنا العظيم المتجذر في أرضه، ولم يستطيعوا النيل من قوَّة وعزيمة كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام وسرايا القدس ورجال المقاومة الفلسطينية؛ الذين سطروا ملحمة بطولة وعز وفخار لشعبنا وأمتنا».

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