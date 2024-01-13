الهلال الأحمر بشمال سيناء يستعرض أمام وفد دولي جهود إدخال المساعدات لغزة

استقبل الهلال الأحمر المصري في محافظة شمال سيناء، وفدًا رفيع المستوى من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).

واستقبل الوفد، الدكتور خالد زايد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، وفريق إدارة العمليات المركزي.

وتفقَّد الوفد، معبر رفح البرى وجهود إدخال المساعدات، ثم تحضيرات مركز الإمداد الغذائي الإغاثي اليومي في الشيخ زويد.

كما شملت الجولة، أيضًا زيارة مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، حيث تعرف الوفد على نظام إدارة العمل من خلال غرفة العمليات الميدانية، ومراحل استقبال المساعدات وتجهيزها وتحميلها على الشاحنات، وكذلك المخازن، ونظام تخزين الأصناف وحفظها وتكويدها، ونظام تجميع البيانات.

وتمت الزيارة، بحضور خفير كستالينوس وكيل الأمين العام لتنمية الجمعيات الوطنية وتنسيق العمليات، كما ضم الوفد رؤساء وممثلين من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والدكتور ياسين المعموري رئيس جمعيه الهلال الأحمر العراقي، وممثل كل من الهلال الأحمر التركي، والصليب الأحمر الدنماركي، والصليب الأحمر الإنجليزي، والصليب الأحمر الكندي، والصليب الأحمر الألماني.