قائد عسكري هندي: قوة الجيش الهندي تكمن في طبيعته اللاسياسية وعلمانيته

قال الليفتنانت جنرال مانوج كومار كاتيار، القائد العام للقيادة الغربية الهندية، اليوم السبت، إن قوة الجيش الهندي تكمن في طبيعته اللاسياسية وعلمانيته، مشددا على أن أي إخلال بهذين المبدأين سيضر بالجيش، حسبما أفاد موقع "ريبابليك وورلد" الإخباري الهندي.

وأضاف كاتيار أثناء مخاطبة الجنود في مراسم تنصيب وتسليم أنواط وأوسمة في القيادة الغربية: "يعني هذا أننا نحترم جميع الأديان وننأى عن السياسة".

وأكد أنه "من الضروري أن نتمسك بمبدأي النأي عن السياسة والعلمانية".

وأضاف كاتيار أن الجنديات ستضطلعن بدور مهم للغاية في أي حرب مستقبلية، مشيرا إلى أنه " يجرى حاليا إعداد خطة وبرنامج عمل من أجل تجنيد وانخراط جنديات فى الجيش".

وتم عرض أنظمة الأسلحة المحلية في المراسم التي تم فيها تقليد عدد من الجنود نوط الشجاعة.