لاعب المصري السابق: التعادل مع إنيمبا بطعم الخسارة

أكد سيف داوود نجم المصري البورسعيدي السابق، أن تعادل فريقه أمام إنيمبا النيجيري، كان بطعم الخسارة، خاصة وأنه أجل التأهل للدور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية، حتى الجولة الأخيرة.

وأضاف داوود، في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المصري كانت لديه أكثر من فرصة محققة للفوز على إنيمبا، إلا أنه فرط في هذا الفوز بسهولة، ليؤجل التأهل للجولة الأخيرة.

وأشار إلى أن المصري لا بديل أمامه سوى الفوز في الجولة المقبلة، خاصة وأن أي نتيجة غير الانتصار تطيح به خارج البطولة، مطالبًا الفريق بضرورة التركيز لتحقيق الهدف المطلوب.

وبشأن منافسة المصري هذا الموسم، شدد سيف داوود، على حاجة الجمهور للتتويج بالبطولة، مضيفًا «سهل أن يحصل الفريق على اللقب بشرط أن يصدق اللاعبين أنفسهم، البطولة قريبة والمصري ليس أقل من منافسيه».