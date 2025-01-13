مسئول في حماس: محادثات اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حققت تقدما

قال مسئول في حركة حماس، إن المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة حققت تقدمًا.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية المسألة، في تصريح لوكالة رويترز: «المفاوضات حققت تقدما في قضايا رئيسية ونعمل لاستكمال ما تبقى قريبا».

ميدانيًّا، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن الجيش يوسع عملياته العسكرية في بلدة بيت حانون بمحافظة شمال قطاع غزة، التي تتعرض لهجوم مكثف منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكرت الإذاعة أن الفرقة 162 ستتولى قريبًا العمليات في المنطقة بدلًا من فرقة غزة، دون تقديم تفاصيل إضافية أو إعلان رسمي من الجيش.

وبدأت العملية العسكرية الموسعة في بيت حانون نهاية الشهر الماضي، بهدف إجلاء السكان وإكمال تدمير المباني.

ورغم الدمار الشامل الذي وقع في المنطقة، أعلنت كتائب القسام أنها قتلت أكثر من 10 جنود إسرائيليين وأصابت العشرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.