إعلام سوداني: استهداف سد مروي بطائرات مسيرة وانقطاع الكهرباء في عدة مناطق

- الفرقة 19 مشاة: إجراءات لإصلاح الأضرار في البنية التحتية

تداولت مواقع وصحف سودانية صباح اليوم استهداف طائرات مسيرة لسد مروي بالسودان، والذي تسبب في انقطاع الكهرباء في عدد من المناطق في مروي وبورتسودان وأم درمان وعطبرة ودنقلا نتيجة تعطل خطوط نقل الكهرباء.



وقالت الفرقة 19 مشاة مروي، بالجيش السوداني في بيان نقله موقع "السودان نيوز": "تمكنا من التصدي لمحاولات استهداف منشآت الكهرباء في السد، مما ساهم في تقليل الأضرار".

وأكدت الفرقة، أن هناك بعض الخسائر التي نتجت عن هذا الهجوم، لكنها أكدت أن الجهود جارية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلاع حريق في المحطة التحويلية للكهرباء، وهي المحطة الناقلة للكهرباء من السد إلى الشبكة القومية التي تغذي عددا من الولايات السودانية بالطاقة الكهربائية.

ويقع سد مروي، وهو سد كهرومائي، على مجرى نهر النيل في الولاية الشمالية في السودان على بعد 351 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم، حيث تم تأسيسه في مارس 2009.



ولم يكن سد مروي هو الهدف الأول لقوات الدعم السريع، في السُّودان أيضًا، حيث تعرض خزان جبل الأولياء لهجوم سابق من قوات الدعم السريع التي سيطرت على منطقة "الجزيرة أبا" وهو ما تسبب في فيضاناتٍ غير معهودةٍ نظرًا لارتفاعِ منسوبِ الميَاه في النّيل الأبيض مما تسبب في إغراق عدة مدن في ولاية النيل الأبيض جنوب السودان.