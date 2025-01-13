نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول، قوله إن القوات الإسرائيلية ستنسحب في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى منطقة عازلة في القطاع قرب الحدود.

وأضاف المسئول الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن القوات الإسرائيلية ستغادر تدريجيا ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأشار إلى أن ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا كانا نقطة خلاف أساسية بالمفاوضات السابقة وتم التوافق عليهما الآن.

وفي وقت سابق، رجّحت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، أن ينعقد المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) غدا الثلاثاء للتصديق على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس.

وذكرت الهيئة الرسمية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد أن يضمن أن «شريكه المقرب» وزير المالية بتسليل سموتريتش لن يسقط الحكومة على خلفية معارضته للصفقة.

وأكدت أن فرصة حدوث ذلك ضعيفة جدا، حيث لدى نتنياهو أغلبية واضحة داخل الحكومة لإمكانية تمرير الصفقة رغم معارضة سموتريتش الذي وصفها بـ«الكارثة» وكذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفق الهيئة: «إذا مضت الأمور سريعا اليوم، فمن المحتمل أن يجتمع الكابينت ظهر غد (الثلاثاء) يعقبه اجتماع للحكومة، وذلك للتصديق على الصفقة».