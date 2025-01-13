مجلس الوزراء التايلاندي يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لتقنين الكازينوهات

وافق مجلس وزراء تايلاند من حيث المبدأ، على مشروع قانون يهدف إلى تقنين الكازينوهات، حيث تتطلع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى تعزيز الدخل من السياحة وجذب مزيد من الاستثمارات.

وقالت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا، للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في بانكوك، إن من شأن الكازينوهات القانونية أن تساعد البلاد أيضا في معالجة مسألة المقامرة غير القانونية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت شيناواترا، أن الحكومة ترغب في ضمان صدور مشروع القانون "بسرعة"؛ لأنه سيسهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام.

ومن المقرر أن يتم إحالة ما يُسمى بمشروع قانون المجمع الترفيهي إلى مجلس الدولة للنظر في تفاصيله قبل إحالته إلى البرلمان لدراسته والموافقة عليه.