اتهمت وزارة الدفاع الروسية، كييف بمحاولة تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي إلى اوروبا عبر مهاجمة محطة الضغط "التيار التركي"، بالقرب من أنابا في إقليم كراسنودار.

وقال بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم نقلته وكالة سبوتنك: "حاول نظام كييف، بغية وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، شن هجوم باستخدام تسع طائرات مسيرة على البنية التحتية لمحطة الضغط "روسكايا" ببلدة غاي-كودزور، (إقليم كراسنودار)، والتي توفر إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار التركي".

واضاف الييان أنه خلال صد الغارة بواسطة وحدات الدفاع الجوي تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة.

كانت وسائل إعلام تركية، روجت لإمكانية ان تكون تركيا بديلًا آمنًا لأوروبا، بعد وقف عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ويمكن لأنقرة تصدير "الوقود الأزرق" من دول مختلفة بالنظر موقعها الجغرافي، ووجود البنية التحتية للغاز، حيث تنتج تركيا الغاز الخاص بها في البحر الأسود، وتمر عبر أراضيها خطوط الأنابيب والهياكل العائمة.