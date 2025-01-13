قالت وكالة رويترز، إن مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى أُرسلت إلى كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" للموافقة عليها، وفقا لمسئول مطلع على المفاوضات، في حين وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الصفقة التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل.

وأشار المسئول، بحسب الوكالة، إلى التوصل إلى انفراجة في الدوحة بعد منتصف الليل في أعقاب محادثات بين قيادات المخابرات الإسرائيلية، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وذكر المسئول أن رئيس وزراء قطر التقى بقيادة حماس، في حين التقى ويتكوف بوفد إسرائيلي لدفع الجانبين نحو التوصل إلى اتفاق، لكن مسئولا إسرائيليا آخر نفى لوكالة رويترز تلقي إسرائيل مسودة الاتفاق حتى الآن.

وفي الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن هناك تقدما في المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى، وأنهم يعملون بشكل مكثف لإنجاز الصفقة قريبا، كما نقلت القناة 13 عن مسئول إسرائيلي قوله إنه "يمكن القول بحذر إننا قريبون من إمكانية إتمام صفقة التبادل".

في المقابل، وصف وزير المالية الإسرائيلي صفقة التبادل التي يجري التباحث بشأنها حاليا بالكارثة على الأمن القومي لدولة إسرائيل، وقال إنه "لن يكون جزءا مما سماه صفقة استسلام تشمل الإفراج عن كبار الإرهابيين ووقف الحرب وإهدار الإنجازات التي تحققت"، على حد قوله.

وذكر سموتريتش أنه حان الوقت لاحتلال القطاع والسيطرة على المساعدات وفتح أبواب الجحيم حتى استسلام حماس وإعادة المختطفين، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن عائلات المحتجزين الإسرائيليين تواجه سموتريتش في لجنة المالية بالكنيست لمعارضته صفقة التبادل ووصفها بالكارثة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقناع سموتريتش بدعم صفقة التبادل باءت بالفشل، وكانت هيئة البث ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو خرج بانطباع بأن سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير -اللذين عارضا جميع المقترحات السابقة لإنهاء الحرب- لن يقدما على تفكيك الحكومة إن أبرمت الصفقة.

-الإفراج عن 3 آلاف أسير

وفي إطار آخر، كشف رئيس هيئة شئون الأسرى، قدورة فارس، أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.

وفي تصريحات نشرتها وكالة معا الفلسطينية للأنباء أوضح قدورة، أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيرا من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، و1000 أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.

وأشار فارس، بحسب الوكالة، إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعدون على الأرجح إلى 3 دول، هي قطر ومصر وتركيا، وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطراريا وحكيما لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.

وفي سياق متصل، لفت فارس إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أصر على زيادة عدد المحتجزين الإسرائيليين المُفرج عنهم في المرحلة الأولى بإضافة 9 آخرين، بينهم جنود جرحى، مقابل ثمن إضافي يتم التفاوض عليه حاليا، ويتضمن تحرير مزيد من أسرى المؤبدات.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال فارس، إنه سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للتأكد من معايير إنجاز صفقة تبادل الأسرى "حتى تكون دقيقة وخالية من الأخطاء"، مؤكدا أنه ليس جزءا من طاقم التفاوض.

-مرونة فاجأت إسرائيل

على صعيد آخر، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن مصدرا في حركة حماس، وصفته الصحيفة بالمطلع على مسار المفاوضات، قوله، إنهم يقتربون من إعلان اتفاق وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، لكن هذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، مضيفا أنه في حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزا للإعلان لدى الوسطاء، في إشارة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن المصدر فإن "حماس قدمت مرونة كبيرة فاجأت الوفد الإسرائيلي عبر الموافقة على تقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء ضمن المرحلة الأولى، وإضافة 11 أسيرا للقائمة بناء على طلب وشرط إسرائيلي جديد خلال الجولة الحالية من المفاوضات بشأن المرحلة الأولى".

-تحول في مسار المفاوضات

وحدث تحول في مسار المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، ربطته تقارير أميركية وإسرائيلية بضغوط ترامب على نتنياهو، ودعوته إلى التوصل إلى اتفاق قبل موعد تنصيبه.

وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن ترامب بدأ خلال اليومين الأخيرين التدخل شخصيا في مسألة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وقالت إنه مهتم بتوقيع اتفاق في أقرب وقت ممكن قبل توليه منصبه.

كما نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي القول إنه تقرر إرسال رئيسي الموساد والشاباك إلى المفاوضات في الدوحة بعد لقاء المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مع نتنياهو.

وقالت إن كبار أعضاء الوفد الإسرائيلي، برئاسة رئيس الموساد موجودون في قطر ويحاولون إنجاز المفاوضات.

وأوردت عن مصادر مطلعة على التفاصيل أن الأميركيين والقطريين سيحاولون إطلاع الأطراف على "بعض الأخبار" يومي الخميس والجمعة المقبلين.

كما نقلت عن مساعدين لترامب أنه، وفي محادثات مع كبار المسئولين الإسرائيليين، أبدى اهتمامه بالسلام في الشرق الأوسط من أجل التركيز على القضايا الأميركية الداخلية.

في أثناء كل ذلك تواصل إسرائيل حربها على غزة بدعم أميركي للشهر الـ16 على التوالي، حيث ارتكب الاحتلال مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 19 شهيدا و71 مصابا خلال 24 ساعة، في حين استشهد وأصيب في هذه الإبادة الجماعية أكثر من 156 ألف فلسطيني، ودُمر معظم البنية التحتية المدنية في القطاع من منازل ومدارس ومستشفيات.