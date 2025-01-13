بايدن يتحدث مع أقارب أمريكيين تحتجزهم طالبان لكن اتفاق إعادتهم لا يزال بعيد المنال

تحدث الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن يوم الأحد مع أقارب ثلاثة أمريكيين تسعى الحكومة الأمريكية لإعادتهم من أفغانستان، ولكن لا يزال من غير الواضح من المكالمة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة لإعادتهم قبل أن يترك منصبه الأسبوع المقبل.

وجاءت المكالمة الهاتفية مع عائلات رايان كوربيت، وجورج جليزمان، ومحمود حبيبي، في الأيام الأخيرة من إدارته في الوقت الذي يحاول فيه مسؤولون التفاوض على صفقة قد تؤدي إلى إعادتهم مقابل محمد رحيم، أحد المعتقلين المتبقين في جوانتانامو.

وكان قد تم اختطاف كوربيت، الذي كان يعيش في أفغانستان مع عائلته في وقت انهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في 2021، من قبل طالبان في أغسطس 2022 أثناء رحلة عمل، بينما تم احتجاز جليزمان، وهو ميكانيكي طائرات من أتلانتا، من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة لطالبان في ديسمبر 2022 أثناء سفره عبر البلاد.

ويعتقد المسؤولون أن طالبان لا تزال تحتجز كلا من جليزمان وحبيبي، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل أفغاني كان يعمل كمقاول لشركة اتصالات في كابول واختفى أيضا في عام 2022. وقال مكتب التحقيقات الإتحادي "إف بي أي" إنه تم اختطاف حبيبي وسائقه مع 29 موظفا آخرين في الشركة، لكن تم إطلاق سراحهم جميعا باستثناء حبيبي وشخص آخر.

ورفضت طالبان تأكيد احتجاز حبيبي، مما يزيد من تعقيد المحادثات مع الحكومة الأمريكية.

وخلال المكالمة يوم الأحد، أخبر بايدن العائلات أن إدارته لن تقوم بتبادل رحيم، الذي تم احتجازه في جوانتانامو منذ عام 2008، إلا إذا أفرجت طالبان عن حبيبي، وفقا لبيان من شقيق حبيبي، أحمد حبيبي.