الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع جنوب لبنان بـ 5 غارات جوية

شن الطيران الإسرائيلي 5 غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.





وحلقت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بكثافة فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.



وارتكب الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل 47 يوما.

ونشر متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس، مساء الأحد، تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

وقال أدرعي: "تذكير جديد لسكان جنوب لبنان.. يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبا حتى إشعار آخر.. وكل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر".

وهذه القرى هي الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، إبل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، أم توتة، صليب، أرنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، إضافة إلى دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، وكذلك قرى مركبا، عدشيت القصير، عين إبل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رُب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع وطلوسة، وفق البيان.

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000) خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.