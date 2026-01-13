بدء قمة يابانية- كورية جنوبية لبحث موضوعات الاقتصاد والتحديات الإقليمية

التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي اليوم الثلاثاء، في قمة عقدت غربي اليابان حيث يهدف الزعيمان إلى تحسين العلاقات التي يشوبها التوتر أحيانًا في وقت تواجه فيه طوكيو خلافًا متجذرا مع الصين.

وقد توفر القمة انتصارا سياسيا لتاكايشي، التي تسعى لتعزيز سلطتها. فرغم توليها المنصب منذ عدة أشهر، وتحقيقها نسب قبول عالية، فإن حزبها يمتلك أغلبية في إحدى غرفتي البرلمان فقط. وهناك تكهنات متزايدة بأنها قد تخطط لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة لكسب مقاعد إضافية.

وسيركز اجتماع اليوم الثلاثاء، على موضوعات التجارة والتحديات مع الصين وكوريا الشمالية، وكذلك جهود تعزيز الثقة بين البلدين.

ويتعين على اليابان وكوريا الجنوبية، وهما حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، تحديد كيفية التعامل مع دبلوماسية الرئيس دونالد ترامب التي لا يمكن التكهن بها، كما أن كلا البلدين يقعان تحت ضغط من الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق الدفاعي.

ومنذ أسبوع، زار الرئيس الكوري الجنوبي الصين، لإجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينج، في ظل تصعيد الصين للضغوط الاقتصادية والسياسية على اليابان وسعيها لتقوية علاقاتها مع سول.

وخلال الزيارة، صرّح الزعيم الكوري الجنوبي للصحفيين بأن العلاقات مع اليابان لا تقل أهمية عن العلاقات مع الصين، لكن قدرة سول على التوسط في المصالحة بين جيرانها محدودة.

وأشار لي، في مقابلة أجراها أمس الاثنين، مع قناة (إن اتش كيه ) اليابانية، إلى رغبته في الحصول على دعم ياباني لانضمام كوريا الجنوبية إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، التي تضم 12 دولة.

وأوضح أن ذلك يتطلب رفع كوريا الجنوبية الحظر المفروض على الواردات من فوكوشيما والمحافظات اليابانية المجاورة المتضررة من كارثة فوكوشيما دايتشي النووية عام 2011، وأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت نظرا للمخاوف الصحية لدى الشعب الكوري الجنوبي .

وقال لي أيضاً إن بلاده ترغب في التعاون مع اليابان في مجال الأمن في إطار ثلاثي يشمل الولايات المتحدة، لكن "الأمر المهم حقاً هو مسألة الثقة العميقة المتبادلة ".

وستستضيف تاكايشي لي في مسقط رأسها نارا، العاصمة القديمة المعروفة بغزلانها ومعابدها البوذية التي تعود لقرون عديدة.

وفي يوم الأربعاء، ستأخذ تاكايشي لي في جولة إلى معبد هورييو، الذي يضم مبان تعود إلى أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن. وتعد هذه المباني من أقدم العمارة الخشبية الباقية في العالم، وتظهر كيف تبنت اليابان البوذية عبر شبه الجزيرة الكورية. كما سيلتقي لي بالمقيمين الكوريين الجنوبيين في اليابان قبل العودة إلى بلاده في فترة ما بعد الظهر.

وترتبط اليابان بشبه الجزيرة الكورية عبر علاقات ثقافية ودينية وسياسية قديمة، لكن في العصر الحديث تعرضت العلاقة للتوتر مرارا بسبب النزاعات الناتجة عن الحكم الاستعماري الياباني القاسي لكوريا بين 1910 و1945.

كانت تاكايشي موجودة في نارا يوم الاثنين للتحضير للقمة، ونشرت على منصة (إكس): "آمل أن نواصل دفع العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية قدما بطريقة مستقبلية، ونحن نلتقي في العاصمة القديمة نارا التي يزيد عمرها عن 1300 عام، وتتمتع بتبادل ثقافي طويل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية".

وتواجه رئيسة الوزراء اليابانية توترا سياسيا وتجاريا متزايدا مع الصين، بعد تصريح لها عن تايوان أثار غضب بكين قبل أيام من توليها المنصب. وقالت تاكايشي إن أي تحرك عسكري صيني محتمل ضد تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، قد يبرر تدخل اليابان.