الدفاع المدني في غزة: الوضع الإنساني بالغ الخطورة ونحتاج توفير الحماية للمدنيين

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن الطواقم تعاملت مع 7 حالات وفاة منذ بداية المنخفض الجوي الحالي، نتيجة انهيارات جزئية في مبان آيلة للسقوط، من بينهم طفل توفي جراء البرد القارس، ما يرفع عدد ضحايا المنخفضات الجوية والبرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 31 شهيداً.

وأكد بصل، في تصريح صحفي وصل وكالة «صفا»، يوم الثلاثاء، أن الوضع الإنساني بالغ الخطورة، والمباني المتضررة بفعل القصف والدمار لم تعد تشكّل ملاذاً آمناً للسكان، في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وشدة الرياح، وتدهور أوضاع الإيواء المؤقت.

وحمّل بصل، المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والإنسانية، مطالبًا بتحرك فوري وعاجل لتوفير الحماية للمدنيين، ودعم جهود الإغاثة، وتأمين مستلزمات الإيواء الآمن، تفادياً لسقوط مزيد من الضحايا.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 شهداء، و6 إصابات.

وأفادت بوفاة طفل – عمره عام - نتيجة البرد الشديد، ما يرفع عدد وفيات الأطفال نتيجة البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 7 وفيات.

وأشارت إلى وفاة 3 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة الانهيارات إلى 24 حالة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 447 شهيدًا، و1246 إصابة، و697 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

ولفتت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و42 شهيدًا، و171 ألفًا و324 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.