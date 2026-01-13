دراسة ألمانية: شبكة تيرورجرام اليمينية المتطرفة تتوسع بسرعة وتستهدف المراهقين

حذر خبراء أمن الدولة في ألمانيا من تصاعد تطرف المراهقين عبر الإنترنت، خاصة في مجموعات دردشة مرتبطة بما يعرف بشبكة "تيرورجرام"، التي تمجد منفذي الهجمات اليمينية المتطرفة.

وأظهرت دراسة حديثة أن مئات الشباب الألمان مرتبطون عبر شبكة فضفاضة من مجموعات الدردشة وقنوات المراسلة، أبرزها على شبكة "تيروجرام" عبر خدمة تيليجرام، حيث يتم تداول أفكار عن تنفيذ هجمات، ودعاية، ودعوات للعنف.

وقالت إدارة الشرطة الجنائية في ولاية بادن-فورتمبرج والنيابتان العامتان في شتوتجارت وميونخ بعد تحليل أكثر من ثلاثين حالة من مختلف أنحاء ألمانيا: "الأمر يتعلق بأوساط فاشية جديدة ويمينية متطرفة تتسم بالعنف ويغلب عليها الطابع الشبابي"، مشيرة إلى أن هذه البنية الإلكترونية التي تمجد العنف تنمو بشكل مطرد منذ سنوات.

ووفق الدراسة، تهدف هذه الأوساط إلى إحداث الفوضى عبر العنف وإسقاط النظام المجتمعي. وتضم هذه المجموعات حصريا ذكورا في سن صغيرة، وتوصف بأنها "شديدة الاستعداد للعنف والإرهاب".

ويبلغ متوسط أعمار المنتمين لتلك الأوساط نحو 16 عاما، وبعضهم أقل من 14 عاما، وهي فئة عمرية لا تزال بلا قيم راسخة، ما يجعلها عرضة للدعاية المتطرفة. وتحدث وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرج توماس شتروبل عن "تحول خاطف إلى التطرف" في فترات تستغرق أقل من عام بالنسبة لنصف الحالات.

وأشارت الدراسة إلى أن معظم الأعضاء يعانون من أمراض أو اضطرابات نفسية مشخصة، ما يجعل الدور الوقائي للبيئة الاجتماعية بالغ الأهمية. وجاء في الدراسة: "الغالبية مهملة أُسريا ومنعزلة اجتماعيا، ويعتمدون على أن لا أحد يلاحظهم".

وتم تحليل 37 حالة في الدراسة، لكن الخبراء يقدرون الحجم الفعلي لتلك الأوساط في نطاق مرتفع من المئات. ووصف شتروبل الدراسة بأنها "أول بحث جنائي في العالم حول أوساط تيرورجرام".