 رئيس الوزراء الكويتي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الـ56 للأمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء الكويتي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونيخ الـ56 للأمن

أ ش أ
نشر فى : الخميس 13 فبراير 2020 - 12:10 م | آخر تحديث : الخميس 13 فبراير 2020 - 12:10 م

توجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الخميس إلى مدينة (ميونيخ) الألمانية، على رأس وفد رفيع المستوى؛ للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء الكويتي، كلا من وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ورئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بديوان رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قام يوم الثلاثاء الماضي، بزيارة سريعة إلى السعودية، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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