محافظ جنوب سيناء: الرئيس يفتتح جامعة الملك سلمان 30 يونيو المقبل

كشف محافظ جنوب سيناء، خالد فودة، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح جامعة الملك سلمان 30 يونيو المقبل، مضيفا أن الرئيس طالب أيضا بتطوير مطار سانت كاترين وأن يستمر عمله طوال اليوم خصوصا فترة الليل.

وقال فودة، خلال توقيع بروتوكول الهوية البصرية مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه أعد تقريرا بشأن التطوير في المدينة، ورفعه إلى مكتب الرئيس بتكلفة حوالي مليار جنيه، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ 15 محطة نقل (محطة أتوبيسات نقل) بشارع السلام بالمحافظة عن طريق الجهود الذاتية.

وأوضح أن أتوبيسات النقل لتك المحطات مزودة بتكنولوجيا عالية و"واي فاي"، ضمن أعمال التطوير الجديدة.

وأكد أن صناعة هوية بصرية للمحافظة يُعد أمر مطلوب، مشيرا إلى عقد لقاءات لكافة العاملين بالسياحة والمرور والفنادق والغرف المختصة لشرح مدى أهمية صناعة الهوية البصرية للمحافظة.

من جهته، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، أشرف منصور، إن أحد الأهداف الاستراتيجية للجامعة تتمثل في تطوير وتنمية شاملة لبعض المدن والأماكن الشعبية الأكثر خطرا، لافتا إلى بدء الجامعة تصميم الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية، وأن الجامعة الألمانية تشرفت بالتكليف الرئاسي بشأن تصميم الهوية البصرية لكافة المحافظات.

وأكد أن الجامعة تهدف إلى تخريج خريجين على أعلى مستوى يعملون في السوق المصرية، مشددا ودعم الرؤية الاستراتيجية للدولة بدعم احتياجات المحافظين الجدد.