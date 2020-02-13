متحدث «الوزراء»: يُولد في مصر طفل كل 18 ثانية

نزيد بمعدل دولة أخرى سنويا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الدولة المصرية تواجه تحديًا رئيسيًا وهو الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، وتم تخطي عقبة إصلاحه بشهادة كل المؤسسات الدولية والاستثمارية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أنه في مصر يُولد طفل كل 18 ثانية، بمعدل زيادة 2.5 مليون في العام الواحد، أي بما يقارب تعداد دولة جديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يضع ضغوطًا على موارد الدولة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد إنشاء الدولة حملات توعية بخطورة الزيادة السكانية، والتركيز على الـ 10 محافظات الأكثر إنجابًا وفقرًا، مشيرًا إلى توفير عدة محفزات إيجابية ببطاقات التموين وبرنامج «تكافل وكرامة»، فضلًا عن الدعم النقدي المشروط فيه لطفلين فقط؛ وذلك للأسر المنضمة له حديثًا.

وأوضح أن الدولة تعمل على التوسع في توفير خدمات الرعاية الصحية للسيدات في قرى ومراكز المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى توفير الوسائل بالمجان، وحملات استهداف شخصية للسيدات، عن طريق قاعدة بيانات تم الحصول عليها من برنامج «صحة المرأة»، وسيتم إرسال رسائل شخصية لكل سيدة بميعادها في عيادة الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن أحد الحوافز المقدمة، هي توفير فرص عمل للسيدات في الأسر الحديثة، وحوافز بالتموين أيضًا، مؤكدًا أن ربط الدعم بطفلين فقط لا يندرج تحته الأسر المنضمة قديمًا إلى التموين ومختلف الخدمات.

وسجل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة، ليظل بذلك الرقم البلد العربي الأكثر سكانًا، والثالث في القارة الإفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.