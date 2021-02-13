وحيد ممدوح يداعب جمهوره بأغاني لشادية وشيرين وفيروز

جلس عازف الجيتار وحيد ممدوح، بعد تحية خاطفة لجمهوره في بداية فقرته الموسيقية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في دائرته الخاصة ليتقدم الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتورة حمادة الموجي في ثاني ليالي احتفالات الأوبرا بعيد الحب.



وكان وحيد يحاول أن ينقل حالة الغزل والسعادة التي بينه وبين جيتاره والذي كان يلامسه برقة وسلاسة، لتتحول ضربات أصابعه على أوتار جيتارته لجمل موسيقية خرجت من إحساسه إلى قلوب المستمعين الحضور، والذين تفاعلوا مع موسيقاه.



وقدم وحيد ميدلي بتوزيعات جديدة للجيتار من مجموعة من أغاني المطربة الكبيرة الراحلة شادية والملحن منير مراد وهي "على عش الحب"، والتي قدمتها عام 1962 في فيلم الزوجة الـ 13، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز، و"إن راح منك يا عين"، وهي من كلمات فتحي قورة، وهي من أغاني فيلم "أرحم حبي"، والتي قدمتها عام 1959، وشهد هذا الفاصل استقبال كبير من الجمهور.



كما غنى معه الجمهور على أنغام التوزيع الجديد لأغنية "ماشربتش من نيلها" التي لحنها عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وكلمات نور عبدالله، وغنتها شيرين عبدالوهاب في 2017، واختار أن يختم الحفل مع جارة القمر فيروز، حيث قدم لها "نسم علينا الهوي"، والتي قدمتها عام 1967 وهي من كلمات وألحان الأخوين رحباني، والتي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير خاصة مع تواجد كورال غنائي في بعض المقاطع من الأغنية.



وأكد وحيد علي سعادته من استقبال الجمهور لاختيارته من موسيقي الأغاني للاحتفال معهم بعيد الحب، وعلى المشاركة في هذه الاحتفالية التي تقيمها دار الأوبرا في هذا التوقيت الصعب بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكنه اعتبرها رسالة حب تقدمها الأوبرا المصرية من قلب القاهرة للعالم بالموسيقى اللغة الأكثر انتشارًا في العالم".



كما توجه بالشكر للمايسترو حمادة الموجي على تقديم كل الدعم في البروفات حتي يخرح الفاصل الموسيقي بهذا الشكل المميز.