الفنان جمال عبدالناصر يستأنف تصوير حلقات كورونا

استأنف الفنان جمال عبدالناصر، اليوم السبت، تصوير أحداث دوره بحلقات "كورونا"، أولى حكايات المسلسل الجديد "ورا كل باب"، المقرر تقديمه في حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وتعرض كل حكاية على مدار أسبوع كامل.

وقال عبدالناصر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية بمؤلف ومخرج مختلف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن الحكايات الجديدة تباعاً بعد الانتهاء من تصوير كل حكاية.

"كورونا" بطولة الفنان جمال عبدالناصر، صابرين ، جيهان خليل ، محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش.