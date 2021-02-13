 الفنان جمال عبدالناصر يستأنف تصوير حلقات كورونا - بوابة الشروق
السبت 13 فبراير 2021 5:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الفنان جمال عبدالناصر يستأنف تصوير حلقات كورونا

الفنان جمال عبد الناصر
الفنان جمال عبد الناصر
أ ش أ
نشر في: السبت 13 فبراير 2021 - 5:31 م | آخر تحديث: السبت 13 فبراير 2021 - 5:31 م

استأنف الفنان جمال عبدالناصر، اليوم السبت، تصوير أحداث دوره بحلقات "كورونا"، أولى حكايات المسلسل الجديد "ورا كل باب"، المقرر تقديمه في حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات، وتعرض كل حكاية على مدار أسبوع كامل.

وقال عبدالناصر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مسلسل "ورا كل باب" يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية بمؤلف ومخرج مختلف، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعلن الشركة المنتجة عن الحكايات الجديدة تباعاً بعد الانتهاء من تصوير كل حكاية.

"كورونا" بطولة الفنان جمال عبدالناصر، صابرين ، جيهان خليل ، محمد نجاتى، عابد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك