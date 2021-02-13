الاتفاق يترقب نتائج أشعة سعيد الربيعي لتحديد فترة غيابه

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن سعيد الربيعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، سيخضع اليوم لأشعة الرنين المغناطيسي من أجل الوقوف على حالة إصابته في عضلات الفخذ.

وتعرض الربيعي للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها الاتفاق على أبها 4 / 1 أمس الأول الخميس في المرحلة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (دوري المحترفين السعودي).

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن مصادر خاصة كشفت لها أن الأشعة ستحدد فترة غياب الربيعي عن الملاعب، التي قدرها الجهاز الطبي في الاتفاق مبدئيا بعشرة أيام.

ولن يتواجد الربيعي ضمن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام الهلال يوم الخميس المقبل في الرياض، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري.

من جانب آخر، غاب لاعب خط الوسط محمد الكويكبي عن فريق الاتفاق أمس الجمعة بإذن من إدارة الفريق لظرف اضطراري، وسيعود إلى التدريبات غدا الأحد، استعدادا لمباراة الهلال.