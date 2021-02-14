الكونجرس يقترب من التصويت على عزل ترامب

توصل نواب الكونجرس الديمقراطيون، اليوم السبت، لاتفاق مع فريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على عدم استدعاء شهود للإدلاء بأقوالهم في محاكمة الأخير برلمانيا، الأمر الذي يقرّب الكونجرس من التصويت النهائي على عزل ترامب على خلفية اتهامه بالتحريض على أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول (مقر الكونجرس)، يناير الماضي.

وبعد ساعات فقط من تصويت مجلس الشيوخ لصالح استدعاء شهود، وافق محامو الرئيس السابق على إلحاق شهادة النائبة الجمهورية جيمي هيريرا بتلر بشأن القضية بسجل المحاكمة، وهو ما دفع المشرّعين للتراجع عن قرار استدعاء الشهود لتسريع المحاكمة، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يو.إس.إيه. توداي" الأمريكية.

وقرأ مدير المحاكمة، جيمي راسكين، بيان النائبة هيريرا بتلر الذي أصدرته أمس، والذي تصف فيه مكالمة هاتفية درات بين ترامب وزعيم الأقلية الجمهوري بمجلس النواب، كيفين مكارثي، في ​​يوم اقتحام مبنى الكابيتول، في 6 يناير الماضي من جانب أنصار ترامب المعترضين على نتائج انتخابات الرئاسة، والذين حاولوا عرقلة تصديق مجلس الشيوخ على نتائج الانتخابات الرئاسية. وخلّفت أعمال العنف تلك 5 قتلى وعشرات المصابين.

وقالت هيريرا بتلر في بيانها إنها تحدثت عقب اقتحام الكابيتول مع مكارثي، الذي أخبرها أن ترامب بدا غير قلق من أعمال العنف وألقى باللوم على حركة "انتيفا" اليسارية المعارضة للتيار اليميني المتطرف.

وبحسب البيان، فقد رد الرئيس السابق على مكارثي حين أخبره أن أنصاره هم من ينفذون أعمال العنف قائلا: "حسنا كيفن، أخمن أن هؤلاء الناس محبطون من الانتخابات أكثر منك".

ولم يطلب أي طرف سماع أقوال مزيد من الشهود بعد قراءة البيان، بحسب "يو.إس.إيه. توداي".

وبادر الديمقراطيون إلى إطلاق عملية عزل ترامب، بعد حادثة اقتحام الكونجرس وقبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.

وصوّت مجلس النواب في 13 يناير الماضي، لصالح عزل ترامب، لتكون المرة الأولى تاريخيا التي تصوت فيها تلك الغرفة التشريعية مرتين لصالح قرار عزل الرئيس.

وفي حال جرى تأييد عزل ترامب في مجلس الشيوخ، بنصاب كاف، فسيكون أول رئيس أمريكي سابق يجري عزله وهو لم يعد في المنصب، لكن تلك الخطوة من شأنها أن تحرمه من الترشح في انتخابات 2024 أو تولي أي منصب فيدرالي مستقبلا.