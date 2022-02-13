روسيا: قلقون من مغادرة موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأوكرانيا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، أن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغا الدول الأعضاء بأن «بعض الدول قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا، بدعوى تفاقم الظروف الأمنية».

ولفتت زاخاروفا إلى أن هذه القرارات تثير بالغ قلق موسكو، محذرة من «جر البعثة عمدة إلى الهستيريا العسكرية التي تؤججها واشنطن واستغلالها كأداة لاستفزاز محتمل».

ودعت المتحدثة إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى «التصدي لمحاولات العبث بالبعثة ومنع جر المنظمة إلى تلاعبات سياسية عديمة الذمة حولها».