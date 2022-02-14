صفقة رافال تضفي المصداقية على الاستراتيجية الفرنسية في منطقة آسيا المحيط الهادئ

أضفى عقد لشراء 42 مقاتلة "رافال" مصداقية على الاستراتيجية الفرنسية في منطقة آسيا المحيط الهادئ؛ خاصة بعد الضربة التي تلقتها في المنطقة العام الماضي جراء فسخ كانبيرا عقدا ضخما لشراء غواصات فرنسية على وقع إعلان إنشاء تحالف "أوكوس" الاستراتيجي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأشارت المنصة الإخبارية لـ صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، في تقرير لها اليوم الأحد، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية هيرفي جراندجان، إلى أن فرنسا أصبحت راسخة وبقوة في هذه المنطقة الاستراتيجية؛ خاصة وأن إندونيسيا وفرنسا قد وقعتا العديد من الاتفاقيات التي تغطي كافة القدرات القتالية بالكامل: الجو (رافال) والبحرية (الغواصات) والأرض (الذخائر) والفضاء (أقمار المراقبة).

وأوضح جراندجان، أن عقود التسليح الكبيرة هذه هي لبنة متينة جدا ترسخ العلاقة الثنائية، علاوة على كونها ملزمة على مدى عقود، مشيرا إلى أن توقيع فرنسا وإندونسيا الخميس الماضي على عقد لشراء 42 مقاتلة رافال كانت بمثابة خطوة رائعة لكل من قد يشك في نفوذ فرنسا في منطقة أسيا المحيط الهادئ بعد الضربة التي تلقتها من أستراليا العام الماضي.

وأعاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، التأكيد مرة أخرى على أن بلاده تلعب دورًا رائدًا في منطقة أسيا المحيط الهادئ" وهي "راسخة في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن فرنسا كان لديها، قبل تحالف "أوكوس"، ثلاث شراكات استراتيجية رئيسية مع أستراليا والهند واليابان.

وتابع قائلا: "أنشأت فرنسا شراكات استراتيجية مع ثلاث دول هم أندونيسيا (2011) وسنغافورة (2012) وفيتنام (2013)، نظرًا للمكانة المركزية التي تحتلها الآسيان في منطقة أسيا المحيط الهادئ، مشيرا إلى أن لدى فرنسا ثاني أكبر منطقة اقتصادية خاصة في العالم (10.2 مليون كيلو متر مربع) ويقع ثلثا هذه المنطقة الفرنسية في المحيط الهادئ، بشكل رئيسي حول بولينيزيا الفرنسية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إلى أن إندونيسيا تعد شريكا بالغ الأهمية لفرنسا في آسيا بفضل موقعها الاستراتيجي حيث الممرات الحيوية للتجارة العالمية، فضلا عن أنها في صدارة دول جنوب شرق آسيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت ميزانية دفاعها نحو 7.7 مليار يورو أو ما يزيد قليلاً على 0.8% من الناتج الإجمالي في العام 2020.

ويشار إلى إندونيسيا وفرنسا وقعتا العام الماضي في باريس اتفاق تعاون دفاعي وكانت مفاوضات تجري منذ أشهر عدة حول شراء طائرات رافال، وتتناول خصوصا التمويل والتعويضات.

وتملك إندونيسيا أسطولا جويا عسكريا متقدما يتألف بصورة رئيسية من طائرات إف-16 أمريكية وطائرات سوخوي روسية سو-27 وسو-30 وهي تجري مفاوضات مع عدد من الشركاء لتجديد مقاتلاتها.

ووقع هذا البلد عقدا العام 2018 لشراء 11 مقاتلة سوخوي سو-35، غير أنه لم ينفذ بسبب قانون "كاتسا" الأميركي الذي ينص على عقوبات تلقائية على أي بلد يعقد "صفقة كبيرة" مع قطاع الأسلحة الروسي.