العراق: استمرار برهم صالح كرئيس للجمهورية لحين انتخاب رئيس جديد

قررت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، استمرار برهم صالح كرئيس للجمهورية والقيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء العراقية «واع»، في خبر عاجل لها.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية، قد قررت في وقت سابق من اليوم، الحكم بعدم ترشيح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الأحد، إن «المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية»، مضيفًا أنها «قررت الحكم بعدم ترشيح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية».