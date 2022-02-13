أول تعليق لـ عبد الله السعيد بعد إعلان اعتزاله

أعلن عبد الله السعيد، صانع ألعاب نادي بيراميدز، والمنتخب المصري، اعتزاله اللعب الدولي.

وجاء قرار السعيد بعد المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، والتي خسرها المنتخب الوطني في النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح 4-2.

وحول قرار اعتزاله اللعب الدولي، تحدث السعيد، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ناديه المقبلة أمام أهلي طرابلس الليبي في الكونفدرالية، قائلا: "الحياة مراحل وأشعر أن المرحلة الحالية من الأفضل إعلان اعتزالي اللعب الدولي، حيث تشرفت بارتداء قميص منتخب مصر على مدى سنوات طويلة وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات".

واستطرد: "أي لاعب يتشرف بأن يكون في منتخب بلده وكنت أتمنى التتويج بلقب إفريقيا الأخير في الكاميرون لأختم مشواري على أفضل ما يكون، وكنت أخطط أن تكون البطولة المجمعة القارية آخر ارتباطاتي بالمنتخب دون التخطيط لأي شيء لاحق".

واختتم أن الاعتزال الدولي سيمكنه من التركيز أكثر مع بيراميدز الذي يحتاج إليه كون الفريق لديه مباريات مهمة في مختلف البطولات ويتمنى الفوز ببطولة معه، متمنيا التوفيق للمنتخب ولاعبيه وجهازه الفني وأن يحققوا أحلام المصريين في التأهل لكأس العالم في قطر.

ويواجه بيراميدز نظيره أهلي طرابلس، في السادسة من مساء اليوم الأحد، في إطار مواجهات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أهلي طرابلس الليبي، الصفاقسي التونسي، زناكو الزامبي.